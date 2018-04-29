Болельщики в Баку активно поддерживают гимнасток - зрительница

29 апреля 2018 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для гимнасток, выступающих на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, очень важна поддержка трибун, сказала в воскресенье Trend зрительница Ляман Пир.

"Болельщики активно поддерживают гимнасток, надеюсь, что спортсменки чувствуют, как все в зале переживают за них", - добавила она.

Зрительница отметила, что часто посещает соревнования по гимнастике, так как является поклонницей этого вида спорта.

"Очень нравится наблюдать за выступлениями гимнасток, поэтому часто посещаю соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики", - сказала она.

Как подчеркнула зрительница, ей нравится, как организаторы подошли к проведению Кубка мира: "Зал, подготовлен к соревнованиям – он большой и хорошее освещение".

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определятся победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляет групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 83 гимнастки соревнуются в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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