Баку - город, где я добиваюсь успеха - нидерландский пилот

29 апреля 2018 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку - город, где я добиваюсь успеха. Уже второй раз я становлюсь в Баку победителем.

Об этом в воскресенье сказал Trend занявший третье место во второй гонке пилотов FIA Formula 2 Ник де Врис из команды PERTAMINA PREMA Theodore Racing.

Ник де Врис сказал, что ему очень нравится Баку.

"Мне очень нравится Баку. У меня всегда будут о Баку добрые воспоминания. Люди очень приветливые, город действительно красивый. В прошлом году я одержал победу в Баку - занял второе место. Баку для меня город, где я добиваюсь успеха", - сказал пилот.

Он также выразил надежду на то, что приедет в Баку в следующем году.

Отметим, что 27 апреля в Баку стартовали гонки Formula 1.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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