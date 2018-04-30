Дорожная полиция предупредила азербайджанских водителей

БАКУ /Trend/ - Владельцы или же водители автомобилей ВАЗ, ГАЗ, "Москвич", ЗАЗ, УАЗ и других марок, производимых в странах СНГ, и не прошедших до первого мая технический осмотр, будут оштрафованы. Об этом говорится в понедельник в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

Отмечается, что процедура техосмотра данных транспортных средств продолжается. Сроки техосмотра автомобилей этих марок установлены с 1 января по 1 мая. Автомобили должны проходить техосмотр в исправном состоянии.

В соответствии с требованием статьи 339.1 Кодекса об административных правонарушениях, за вождение транспортных средств их владельцами или водителями без прохождения в установленном порядке и в сроки государственной регистрации или технического осмотра транспортного средства предусматривается выплата физическими лицами штрафа в размере 50 манатов, должностными лицами – 100 манатов, юридическими лицами – 300 манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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