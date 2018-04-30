Первого мая в Баку будет до 22 градусов тепла

30 апреля 2018 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первого мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 10-13, днем - 18-23 градуса тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 8-13, днем - 21-26, в горах ночью - 3-8, днем - 11-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Май в Азербайджане будет жарким
Общество 14:47
Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла
Общество 29 апреля 14:35
В воскресенье в Баку сильный северо-западный ветер
Общество 28 апреля 14:59
Завтра в Баку до 27 градусов тепла
Общество 27 апреля 13:26
Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла
Общество 26 апреля 15:35
Завтра в Баку солнечно, до 21 градуса тепла
Общество 25 апреля 15:07
Завтра в Баку ясная, солнечная погода
Общество 24 апреля 14:44
Завтра в Баку без осадков
Общество 23 апреля 14:34
Высота снежного покрова на горных территориях Азербайджана достигла 12 см
Общество 21 апреля 14:46
Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла
Общество 21 апреля 13:05
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 20 апреля 15:02
Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла
Общество 18 апреля 13:40
Завтра в Баку без осадков, до 18 градусов тепла
Общество 17 апреля 13:40
Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла
Общество 16 апреля 13:40
Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла
Общество 14 апреля 13:57
В субботу в Баку будет облачно и ветрено
Общество 13 апреля 17:40
На территории Азербайджана ожидается нестабильная погода
Общество 12 апреля 21:00
Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла
Общество 10 апреля 14:53