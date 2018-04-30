Парламент Азербайджана рассмотрит законопроект "О занятости"

БАКУ /Trend/ - В понедельник на заседании комитета по вопросам труда и социальной политики Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обсуждался законопроект «О занятости».

На заседании было сказано, что в соответствие со статьей 35 и пунктом 1 части 1 статьи 94 Конституции Азербайджана закон устанавливает юридические, экономические и организационные основы государственной политики в области помощи занятости, а также государственное обеспечение в области социальной защиты ищущих работу лиц и безработных.

На заседании было отмечено, что в законопроект необходимо внести лишь небольшие поправки.

Проект был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса во втором чтении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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