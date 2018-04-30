Академик Абель Магеррамов принял участие в заседании Совета Евразийской ассоциации университетов (ФОТО)

В Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого состоялось расширенное заседание Совета Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ). В заседании принял участие ректор Бакинского государственного университета (БГУ), вице-президент ЕАУ, академик Абель Магеррамов, сообщает азербайджанский вуз в понедельник.

Открыл заседание и выступил с докладом президент ЕАУ, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий. Он говорил об итогах работы ЕАУ за 2017 год и направлениях совершенствования сотрудничества университетов в современных условиях. Обсуждался и вопрос подготовки к XIV съезду ЕАУ, который предполагается провести в 2019 году в Москве.

Выступая на мероприятии, ректор БГУ, академик Абель Магеррамов высоко оценил его проведение в знаменательную дату – в день XI съезда Союза ректоров России (СРР). Он сообщил про распоряжение Президента Ильхама Алиева в связи с проведением 100-летнего юбилея БГУ, о том, что эта круглая дата при поддержке ЮНЕСКО будет отмечаться в Париже. Академик Абель Магеррамов сказал, что включение проведения юбилейного мероприятия, посвященного 100-летию БГУ, в список мероприятий съезда ЕАУ в 2019 году является показателем высокой оценки деятельности университета. Академик Абель Магеррамов в своем выступлении озвучил ряд конкретных предложений: учреждение Фонда ЕАУ для финансирования и реализации совместных научных и образовательных программ, учреждение «Евразийской стипендии» для студентов университетов-членов ЕАУ, организацию летних школ в учебно-практических центрах университетов, а также о принятии в члены ЕАУ Газахского филиала БГУ.

Отметим, что в тот же день в Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого состоялся XI съезд СРР с участием Президента России Владимира Путина. В съезде, в котором приняли участие руководители вузов стран СНГ, а также известные ученые, общественно-политические деятели, принял участие и ректор БГУ Абель Магеррамов.

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