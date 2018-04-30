В Азербайджане предлагается внести изменение в Трудовой кодекс по отпускам работников образования

30 апреля 2018 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Трудовой кодекс Азербайджана предлагается внести изменение о предоставлении трудового отпуска ряду работников образования.

Согласно изменению, трудовой отпуск продолжительностью 42 календарных дня должен предоставляться руководящим работникам, воспитателям, музыкальным руководителям, практическим психологам, методистам, дефектологам, логопедам, психологам детских воспитательных учреждений.

Согласно действующему кодексу, трудовой отпуск продолжительностью 42 календарных дня предоставляется руководящим работникам, воспитателям, музыкальным руководителям и практическим психологам детдомов, дошкольных детских воспитательных учреждений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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