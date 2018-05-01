Ограничивается движение на одной из улиц Хатаинского района Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 22:00 часов, в связи с проведением работ по нанесению дорожной разметки, полностью или частично будет ограничено движение на участке пересечения улицы Юсифа Сафарова (Хатаинский район) с проспектом Нефтяников в направлении проспекта Гейдара Алиева, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном во вторник.

Водители могут воспользоваться проспектом Ходжалы и улицей Наджафгулу Рафиева.

Ограничение, введенное в связи с обновлением дорожной разметки, останется в силе до завтрашнего утра.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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