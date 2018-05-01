Азербайджанский институт теологии будет функционировать при одноименном факультете БГУ

1 мая 2018 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новосозданный Азербайджанский институт теологии будет функционировать при одноименном факультете Бакинского государственного университета (БГУ). Об этом во вторник сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что в этом году в институте будет проведен прием студентов. «В институт будут приняты 60 человек. Пока институт теологии будет функционировать при факультете теологии БГУ, потом будет решен вопрос о выделении для него отдельного места и кампуса», - сказал Гурбанлы.

Отметим, что 9 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Азербайджанского института теологии в подчинении Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку проходит конференция "Гейдар Алиев и национально-духовные ценности» (ФОТО)
Политика 12:34
Уточняется список религиозных деятелей Азербайджана, которые будут получать материальную поддержку - госкомитет
Общество 19 апреля 16:16
Мубариз Гурбанлы: Чуждое влияние на национально-духовные ценности Азербайджана необходимо пресекать сообща
Политика 19 апреля 13:31
Мубариз Гурбанлы: Вопрос места для деятельности Института теологии в Азербайджане может решиться в ближайшее время
Общество 29 марта 12:46
200 лет назад армяне начали проводить политику геноцида в отношении азербайджанцев - госкомитет
Политика 28 марта 16:24
Армения нанесла тяжелый ущерб материальному культурному наследию Азербайджана - госкомитет
Политика 30 января 15:16
Мубариз Гурбанлы: Государство всегда оказывало поддержку религиозным общинам
Общество 27 декабря 2017 15:57
Свобода слова и печати в Азербайджане находится на высоком уровне - Мубариз Гурбанлы
Общество 27 декабря 2017 15:46
В Азербайджане существует социально-политическая стабильность - Мубариз Гурбанлы
Общество 27 декабря 2017 15:26
Азербайджан – уникальная страна с точки зрения вклада в межрелигиозный диалог и исламскую солидарность - госкомитет
Политика 27 декабря 2017 14:35
Межрелигиозный диалог должен быть продолжен - Мубариз Гурбанлы
Политика 21 декабря 2017 21:07
В Азербайджане религиозные деятели будут получать заплату
Общество 18 декабря 2017 16:30
Азербайджан продолжает работу по возвращению детей из Ирака - госкомитет
Общество 18 декабря 2017 12:38
ОИС всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту - генсек (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 2 ноября 2017 13:17
Глава Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана проведет встречи в Саудовской Аравии
Общество 28 октября 2017 17:14
Кабмин Азербайджана примет специальное решение о новых кладбищах
Общество 26 октября 2017 15:17
У армян нет доказательств о разрушении памятников Азербайджаном - госкомитет (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 26 октября 2017 12:43
Госкомитет: Работа по возвращению азербайджанских детей из Ирака продолжается
Политика 26 октября 2017 12:27