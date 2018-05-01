Азербайджанский институт теологии будет функционировать при одноименном факультете БГУ

БАКУ /Trend/ - Новосозданный Азербайджанский институт теологии будет функционировать при одноименном факультете Бакинского государственного университета (БГУ). Об этом во вторник сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что в этом году в институте будет проведен прием студентов. «В институт будут приняты 60 человек. Пока институт теологии будет функционировать при факультете теологии БГУ, потом будет решен вопрос о выделении для него отдельного места и кампуса», - сказал Гурбанлы.

Отметим, что 9 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Азербайджанского института теологии в подчинении Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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