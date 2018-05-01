В БВШН прошла выставка, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)

1 мая 2018 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла выставка, посвященная 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщает вуз во вторник.

Она организована при поддержке студенческой профсоюзной организации вуза. В ней принял участие публицист и исследователь истории Дильгам Ахмед, который представил на выставке собранные им с 2012 года документы, фотографии и материалы, рассказывающие об АДР и азербайджанской политической эмиграции в первой четверти прошлого века.

Выставку открыл студент первого курса факультета химической инженерии Высшей школы, председатель профсоюзного комитета курса Рашад Ахмедов. Выступая с презентацией, Дильгам Ахмед, в частности, рассказал о жизни, судьбе и роли в истории таких выдающихся азербайджанских общественно-политических и государственных деятелей, деятелей литературы, культуры и искусства, а также деятелях в области просвещения и образования, как Мамед Эмин Расулзаде, Фатали Хан Хойский, Насиб-бек Юсуфбейли, Алимардан-бек Топчибашев, Джамо-бек Гаджинский, Самедбек Мехмандаров, Аббасгулу-ага Бакиханов, Мирза Фатали Ахундов, Гасан-бек Зардаби и Джалил Мамедкулизаде.

Большой интерес студентов вызвали продемонстрированные Дильгамом Ахмедом их фотографии, письма и другие документальные материалы, которые журналисту удалось спасти от потери или уничтожения. В заключение он ответил на многочисленные вопросы студентов, в том числе о работе по поиску и сбору в течение шести лет уникальных документов, связанных с Азербайджанской Демократической Республикой.

Посвятивший многие годы изучению и освещению этого периода истории Азербайджана Дильгам Ахмед является автором многих публикаций об Азербайджанской Демократической Республике и ее руководителях, а также собирателем исторических материалов об АДР – первой парламентской республике на мусульманском Востоке. Он – автор книг «Другие» и «Возвращение эмигрантов», которые рассказывают о становлении АДР и судьбе ее основателей после падения республики.

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Azernews Newspaper
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