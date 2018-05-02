Генпрокуратура и Агентство продбезопасности Азербайджана будут вместе бороться с коррупцией (ФОТО)

2 мая 2018 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана и Агентство продовольственной безопасности в среду подписали меморандум о взаимопонимании.

В рамках сотрудничества агентства с другими госструктурами генпрокурор Закир Гаралов и председатель Агентства продбезопасности Гошгар Тахмазли в марте этого года провели встречу, где состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в выявлении коррупционных правонарушений и расширению мероприятий в данной области. В том числе в ходе встречи было достигнуто соглашение о подписании меморандума о взаимопонимании между двумя структурами.

В среду в административном здании Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре при участии руководителей обеих структур был подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области борьбы с коррупцией между Генеральной прокуратурой и Агентством продовольственной безопасности».

Выступивший на мероприятии заместитель генпрокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Кямран Алиев отметил, что подписание данного документа сыграет важную роль как в контексте выявления и расследования коррупционных правонарушений, так и в контексте других направлений сотрудничества. Алиев выразил уверенность, что новое соглашение будет служить интересами общества и государства.

Тахмазли отметил, что радует факт обеспечения населения безопасными и качественными продовольственными товарами, а также факт еще большего повышения эффективности системы контроля безопасности продовольственных товаров. По его словам, в рамках осуществления в стране передовых социально-экономических и правовых реформ перед его структурой стоят очень важные задачи. Глава агентства подчеркнул, что сотрудничество с Главным управлением по борьбе с коррупцией и другими соответствующими структурами по устранению всех видов нарушений закона, которые могут произойти во время осуществления госконтроля защиты прав потребителей продовольственных товаров, внесет незаменимый вклад в развитие даннойсферы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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