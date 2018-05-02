В Азербайджане на каждые 10 тысяч человек приходится 11 адвокатов - председатель коллегии

2 мая 2018 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане после последнего приема в адвокатуру на каждые 10 тысяч человек приходится 11 адвокатов. Об этом в среду сказал журналистам председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Он сказал, что число адвокатов будет расти. «В ближайшие несколько месяцев мы планируем принять в адвокатуру более 100 кандидатов. С начала мая документы подали уже около 200 человек», - сказал Багиров.

Багиров добавил, что в адвокатуру должны приниматься опытные юристы, не уступающие по уровню подготовки, знаний судьям, прокурорам и другим специалистам в этой области.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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