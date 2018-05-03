Уроженка Азербайджана назначена министром культуры Татарстана

Уроженка Азербайджана Ирада Аюпова назначена министром культуры Татарстана. Соответствующий Указ подписал президент республики Рустам Минниханов. Об этом сообщают в четверг российские СМИ.

"Назначить Аюпову Ираду Хафизяновну министром культуры Республики Татарстан, освободив её от ранее занимаемой должности", – указано в документе.

До сегодняшнего дня она занимала должность председателя Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу

Ирада Аюпова родилась в Баку. В 1993 году она окончила Азербайджанскую государственную нефтяную академию по специальности “инженер-математик”, в 2002 году - Татарский институт содействия бизнесу по специальности “юрист”, прошла профпереподготовку в ФГБОУ ВПО “Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

С 1994 по 2000 года Аюпова работала в Нижнекамске, в том числе и инженером-программистом. Далее пордолжила свою карьеру в Казани. Занимала должности от заместителя председателя Комитета поддержки предпринимательства города, начальника отдела кадров администрации Казани до начальника отдела минэкономики Татарстана. В 2008 году стала замминистра, а после и первым замминистра культуры республики.

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