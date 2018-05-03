Ахлиман Амирасланов: Те, кто распространял в Азербайджане некачественные лекарственные препараты, будут наказаны

3 мая 2018 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Те, кто распространял в Азербайджане некачественные лекарственные препараты, будут наказаны. Об этом в четверг сказал на заседании парламентского комитета по здравоохранению председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

Он напомнил, что в результате мер, осуществленных республиканской прокуратурой и Главным управлением по борьбе с коррупцией, был выявлен факт распространения некачественных лекарственных препаратов.

«Лица, которые вступили в преступную связь с этими врачами, будут наказаны. Распространение лекарственных препаратов должно находиться под постоянным контролем», - сказал Амирасланов.

Председатель комитета призвал к усилению контроля в этом направлении.

Отметим, что ранее Генеральная прокуратура сообщила, что в Баку должностные лица ряда фирм занимались незаконным оборотом лекарственных средств. Был проведен осмотр по 11 адресам в Баку, в том числе в административных зданиях ООО "Sanimed" и "Epidbiomed", занимающихся незаконным оборотом лекарственных средств, в принадлежащих им депо, аптечных сетях, квартирах, а также кабинетах некоторых врачей, участвовавших в процессе незаконной продажи лекарственных препаратов.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по различным статьям УК и осуществлены следственно-оперативные действия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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