Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Ночью и утром местами слабый туман, ветер южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 11-14, днем - 22-27 градусов тепла, в Баку ночью - 12-14, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах временами ожидаются грозовые дожди. Местами туман, ветер восточный.

Ночью - 9-14, днем - 23-28, в горах ночью - 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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