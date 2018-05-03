На одном из проспектов Баку ограничивается движение транспорта

3 мая 2018 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 22:00 будет полностью или частично ограничено движение на проспекте Зии Буньядова – от моста «вторчермет» до круга «20 Января», говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в четверг.

Как говорится в сообщении, полное ограничение транспортного движения будет введено на мосту и туннелях указанного участка проспекта, и движение будет перенаправлено на боковые дороги. На остальных участках движение будет ограничено частично и проспект закрыт не будет.

Ограничение вводится в связи с обновлением дорожной разметки. Работы завершатся до завтрашнего утра.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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