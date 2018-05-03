Отправлены в распоряжение начальники двух управлений Гокомтаможни Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему приказу председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана, начальник Главного таможенного управления на воздушном транспорте Садиг Абдуев и начальник Управления медицинской службы Фикрет Гадималиев в связи с осуществлением штатных мероприятий были отправлены в распоряжение. Об этом говорится в сообщении комитета, распространенном в четверг.

В комитете сообщили, что вчера председатель комитета генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев рассказал во время беседы с прессой о проведении серьезных реформ, и последние приказы являются составной частью данных реформ.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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