Завтра в Абшеронском районе будут перебои в подаче газа

БАКУ /Trend/ - Завтра в ряде населенных пунктов Абшеронского района - в городе Хырдалан, поселках Хокмали, Атйалы, Гобу, Даш-Гуздек, Ашагы-Гуздек, Чичек и Ашагы Саган, а также в городке для беженцев - газ будет подаваться с перебоями, говорится в четверг в сообщении ПО "Азеригаз".

Ограничения связаны с ремонтом регулятора давления газа. Ремонт начнется завтра с 10:00.

Работы будут завершены в течение дня. В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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