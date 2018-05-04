На прилегающих к Баку территориях проводятся работы по озеленению

БАКУ /Trend/ - На территориях, прилегающих к Баку, министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана совместно с ЗАО «Озеленение и ландшафтное устройство Азербайджана» проводит работы по озеленению.

Об этом в пятницу сказал директор департамента развития лесов министерства Сохраб Аббасов.

По его словам, на Зыхском шоссе, а также на участках в направлении Баку-Губа, в южном направлении от Баку созданы полосы озеленения.

«Мы не можем работать в самой столице, но стараемся проводить работы по озеленению на прилегающих к Баку территориях», - добавил Аббасов.

По его словам, пока невозможно использовать средства по предупреждению лесных пожаров.

«В ближайшем будущем предусматривается установка современных камер наблюдения», - отметил директор департамента.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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