UNEC приглашает молодежь с ограниченными возможностями здоровья посетить трудовую ярмарку

БАКУ /Trend/ - Пятого мая при совместной организационной поддержке министерства молодежи и спорта, министерства образования, министерства труда и социальной защиты населения и UNEC состоится трудовая ярмарка для молодежи с инвалидностью, сообщает вуз в пятницу.

Целью проведения ярмарки с участием государственных структур, местных и зарубежных компаний является обеспечение занятости молодежи, нуждающейся в социальной защите, в то же время обеспечение доступности молодежи с инвалидностью к услугам во всех сферах, что является одним из направлений политики, связанной с развитием социальной сферы в стране, а также созданием инклюзивной среды для равноправного их использования. Для развития инклюзивного общества в нашей стране реализованы конкретные программы. Утвержденные главой государства государственные программы «Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах» и «Развитие инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджанской Республике в 2018-2024 годах» служат созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и расширению их возможностей в сфере занятости.

Молодежь, имеющая инвалидность, может принять участие в трудовой ярмарке, направив CV на электронную почту mezun@unec.edu.az. Электронная база CV, созданная в Центре карьеры UNEC, будет представлена в соответствующие министерства, организации и компании.

Трудовая ярмарка будет проходить в отеле Park Inn с 10:00 до 15:00 часов.

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