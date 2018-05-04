Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в закрытие интерактивной благотворительной акции #NOVRUZNORULES (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу на Fashion Avenue в Port Baku состоялось закрытие интерактивной благотворительной акции #NOVRUZNORULES, сообщает Trend.

#NOVRUZNORULES – интерактивная благотворительная некоммерческая выставка под открытым небом, организованная благотворительной организацией Həyat Fond совместно с компанией Beat Group. По условиям проекта, 25 художников должны были продемонстрировать свой талан, оформляя макеты в форме праздничных новрузовских яиц высотой 1,5 метра в стиле современного арта.

Мероприятие посетили Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, помощник Первого вице-президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев, главный редактор журнала "Nargis" Ульвия Махмудова, деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

Отметим, что Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и главный редактор журнала "Nargis" Ульвия Махмудова являются участницами проекта.

Креативные и уникальные работы вызвали большой интерес у гостей мероприятия. Каждый участник проекта создал необыкновенный арт-объект, вложив в него глубокий смысл, оригинальную творческую задумку. Так один из участников в работе "оживил" свои детские воспоминания, другой художник посвятил работу гранату, в Азербайджане его называют королём фруктов, третий автор - воплотил философские мысли, изобразив пути сознания.

Мероприятие прошло в очень позитивной и дружеской атмосфере, звучала живая музыка, авторы арт-яиц мило общались с публикой, рассказывая о том, что их вдохновило на создание той или иной работы.

Участник проекта, художник Мурад Гулубейли: "На моей работе изображены черные кошки. Я хотел сломать стереотип многих людей о том, что черные коты приносят неудачу. Хочу призвать оберегать и любить этих животных. На создание работы у меня ушло около двух недель, было немного нелегко работать из-за погодных условий".

Участница проекта, художница Дина Исмайлова: "Моя работа посвящена равноправию мужчин и женщин. Она о роли женщины в социуме, о ее правах. Сейчас очень много сильных, подающих пример женщин, которые вдохновляют. Хочу, чтобы больше девочек учились, работали, покоряли новые вершины, потому что сейчас очень много возможностей".

Участник проекта, художник Орхан Гараев: "Идея моей работы пришла мне год назад, я изобразил петухов с гранатовым гребнем. Работа основана на моих детских воспоминаниях – будучи ребенком, капризничал, не любил есть гранат, и родные хитрили, давая мне очищенный гранат, говоря, что это гребешок петушка.

Сам процесс разрисовывания макетов проходил очень позитивно, здесь звучала живая музыка, было весело и интересно".

Участница проекта, художница Фидан Ким: "Я занимаюсь творчеством уже 15 лет, и чаще всего идеи новых работ приходят ко мне во сне. Так было всегда – это источник моего вдохновения. #NOVRUZNORULES – очень интересный проект, рада быть его участницей. Когда мне сказали, что девиз проекта "Eggs go dəli", решила создать работу в соответствии с концепцией. Первое о чем подумала - об Эйнштейне, так как это человек гений. Проект связан с праздником Новруз, я придала Эйнштейну национальный колорит. В своей работе я показала - что креативность не имеет границ".

Участница проекта, художница Айтен Абдуллаева: "Моя работа, посвящена цветам весны, их я показала в своей интерпретации и придуманном мной узоре. Процесс создания работ вызвал большой интерес у прохожих, которые подходили к нам, интересовались и даже хотели сами подключиться к разрисовыванию".

Отметим, что все средства, собранные с продажи произведений акции #NOVRUZNORULES, будут перечислены на благотворительность.

Цена каждого арт-яйца - 3500 манатов.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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