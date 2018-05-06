Завтра в Баку до 30 градусов тепла

6 мая 2018 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Утром местами слабый туман, ветер северо-западный, днем южный.

Температура воздуха составит ночью 14-17, днем - 25-30 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, днем осадки прекратятся. Ветер восточный

Ночью 12-17, днем 22-27, в горах ночью 4-9, днем 13-18 градусов тепла.

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