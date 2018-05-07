В БГУ прошло мероприятие, посвященное 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

7 мая 2018 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошло мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает вуз в понедельник.

Ректор, академик Абель Магеррамов, открывая мероприятие вступительным словом, подчеркнул, что в Азербайджане, в том числе в БГУ, был организован ряд международных и республиканских конференции и мероприятий, посвященных юбилею великого лидера Гейдара Алиева.

Ректор говорил об исключительных заслугах Гейдара Алиева как в первый период, так и во второй период его правления, в строительстве независимого, демократического, правового государства. Академик подчеркнул, что основной смысл деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева заключался в развитии науки, образования, чувствительном отношении к национально-нравственным ценностям.

Ректор, напомнив слова великого лидера «Я очень счастлив тем, что являюсь выпускником Бакинского государственного университета», подчеркнул, что Гейдар Алиев всегда был особо чуток к БГУ, и провозглашенные им высокие цели становились основой деятельности коллектива университета.

«Счастлив тот народ, которой имеет своего общенационального лидера, народ еще более счастлив, когда политический курс лидера успешно продолжается в стране», - сказал академик Абель Магеррамов, добавив, что политика Гейдара Алиева благополучно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Затем выступил председатель Республиканского совета старейшин, депутат Фаттах Гейдаров и профессор БГУ, депутат Фазаил Ибрагимли.

Мероприятие завершилось демонстрацией фильма об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

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Azernews Newspaper
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