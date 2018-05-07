В Азербайджане арестованы шесть человек за незаконный оборот лекарственных средств (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане арестованы шесть человек, занимавшиеся незаконным оборотом лекарственных средств.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, Службы госбезопасности и Государственного таможенного комитета, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, во время совместных мероприятий, проведенных 30 апреля, была разоблачена организованная группа, занимавшаяся незаконной деятельностью. Были выявлены и изъяты различные лекарственные средства 53 наименований общей стоимостью 108 819 манатов, незаконно завезенные в страну и хранившиеся на жилой площади, принадлежащей Анару Мамедову. Также во время осмотра аптеки, принадлежащей Анару Мамедову, были выявлены и изъяты 75 наименований лекарственных средств неизвестного происхождения.

В результате продолжающегося расследования в ряде аптек в Ясамальском и Наримановском районах Баку были выявлены и изъяты из оборота не прошедшие регистрацию лекарственные средства.

На основании предварительных доказательств, собранных по уголовному делу, за контрабанду и незаконный оборот лекарственных средств в большом объеме путем злоупотребления должностными полномочиями в органах таможни Мамедли Фарману Гамза оглу, Хыдырову Васифу Теймур оглу, Мехтиеву Джамилю Салим оглу, Атануру Атешу Адем оглу, Мамедову Анару Кямран оглу, а также Гулиеву Аламету Назим оглу были предъявлены обвинения по статьям 200-1.2.2, 200-1.2.3 (незаконный оборот лекарственных средств), 206.3.2, 206.3.3 (контрабанда) и 314.2 (халатность). Решением суда в отношении данных лиц был избрана мера пресечения в виде ареста.

Начальник Главного таможенного управления на воздушном транспорте Садиг Абдуев, начальник управления медицинской службы Фикрет Гадималиев, начальник первого погрузочного отдела Главного таможенного управления Араз Мамедов и другие были освобождены от занимаемой должности и отправлены в распоряжение.

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