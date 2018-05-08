Криминогенная ситуация в Азербайджане находится под полным контролем - МВД

БАКУ /Trend/ - Криминогенная ситуация в Азербайджане находится под полным контролем.

Об этом во вторник сказал журналистам министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов.

"Мир переживает сложный период. В течение последних двадцати лет десятки стран, потеряв свою государственность, независимость, в одночасье были охвачены войной, миллионы людей стали беженцами. В нашем регионе также происходят многочисленные войны, порождающие терроризм, политический хаос, религиозный радикализм", - сказал министр.

Усубов отметил, что в результате правильной политики, мудрых решений Президента Ильхама Алиева Азербайджан успешно противостоит этим проблемам, общественная стабильность, криминогенная ситуация находятся под полным контролем.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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