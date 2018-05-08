БВШН и Трест комплексных буровых работ заключили Соглашение о сотрудничестве

8 мая 2018 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча руководства Треста комплексных буровых работ SOCAR (ТКБР) со студентами четвертого и пятого курсов вуза. В ходе встречи было заключено двустороннее Соглашение о сотрудничестве, которое подписали ректор БВШН Эльмар Гасымов и директор треста Искендер Ширали, сообщает вуз во вторник.

В своем вступительном слове ректор Эльмар Гасымов отметил, что рад дальнейшему укреплению партнерских связей вуза с ТКБР, и выразил уверенность, что развитие этого сотрудничества будет успешным и взаимовыгодным. Он высоко оценил внимание ТКБР к Высшей школе и ее студентам и выразил благодарность директору и представителям руководства треста.

Выступая перед собравшимися, директор Треста комплексных буровых работ Искендер Ширали отметил важность таких встреч. Он рассказал о своей многолетней профессиональной деятельности в области буровых работ и опыте, который приобрел за эти годы. Затем Искендер Ширали проинформировал студентов о структуре, задачах и деятельности компании, проектах, в реализации которых она участвует, в том числе о разведочном и промышленном бурении, которые трест ведет на месторождениях SOCAR в море и на суше. Как подчеркнул оратор, деятельность ТКБР осуществляется с использованием новейшего оборудования на уровне международных стандартов при строгом соблюдении правил техники безопасности и охраны труда. Отметив, что трест нуждается в таких квалифицированных специалистах, как геологи, буровики и инженеры-механики, он сказал, что руководители компании будут рады принять на работу выпускников БВШН по этим специальностям. Высшая школа готовит инженеров международного уровня, и мы готовы оказать им поддержку, необходимую для их карьеры и профессионального роста, отметил Искендер Ширали.

Затем состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве. Оно, в частности, предусматривает доступ ТКБР к различным учебным пособиям и материалам Высшей школы на английском языке и организацию преподавателями вуза тренингов для сотрудников треста, проведение специалистами компании лекций и семинаров в студентов БВШН, участие студентов в программе стажировок и летней производственной практике на предприятиях ТКБР и трудоустройство выпускников. В заключение церемонии ректор Эльмар Гасымов вручил директору треста Искендеру Ширали Диплом Почетного Гостя БВШН.

Директор ТКБР Искендер Ширали ответил на вопросы студентов о планах развития компании, условиях и организации труда на производстве, кадровой политике треста и процедуре приема на работу. Сразу после окончания встречи сотрудники компании провели собеседование и регистрацию студентов четвертого курса, выразивших желание пройти производственную практику в ТКБР, и студентов пятого курса, интересующихся перспективами трудоустройства в Тресте комплексных буровых работ.

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