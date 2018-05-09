В Баку сегодня выступят военные оркестры

9 мая 2018 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку пройдут выступления образцовых военных оркестров, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

В связи с 73-й годовщиной победы над фашизмом сегодня с 17:00 до 19:00 в Приморском Национальном парке (перед площадью Азадлыг), в парке Гейдара Алиева рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы, в парке Зарифы Алиевой, Парке офицеров и на Площади фонтанов будут организованы выступления образцовых военных оркестров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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