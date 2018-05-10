Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил ветеранов с Днем Победы

10 мая 2018 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители банка встретились с ветеранами на традиционном праздничном обеде, организованном посольством России в Азербайджане по случаю Дня Победы. Они выразили ветеранам благодарность за их самоотверженность и героизм, пожелали им здоровья, вручили цветы и подарки, сообщает банк в четверг.

По случаю Дня Победы банк также поддержал акцию «Бессмертный полк», которая проводится в Азербайджане уже третий год подряд. При поддержке ВТБ (Азербайджан) и Землячества Казаков в Азербайджане сотни людей 9 мая 2018 года приняли участие в шествии в Наримановском районе Баку до Мемориала «Братская могила».

Корпоративная социальная ответственность – неотъемлемая часть деятельности банка ВТБ (Азербайджан). Банк на регулярной основе реализует социально значимые проекты: оказывает помощь детскому приюту «Умид Ери», поддерживает ветеранов, а также в 2017 году обеспечил организацию компьютерного класса в Центре русской культуры.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Во время Бакинского шопинг-фестиваля филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) работает без выходных
Бизнес 2 мая 16:04
Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает новый продукт "Юрист онлайн"
Бизнес 13 апреля 19:58
Банк ВТБ (Азербайджан) объявил тендер на закупку услуг такси
Тендеры 9 апреля 18:43
Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) могут выиграть поездку на Чемпионат мира FIFA 2018
Бизнес 3 апреля 15:18
Cостоится очередное общее собрание акционеров ВТБ (Азербайджан)
Бизнес 19 марта 17:48
Филиал "Аджеми" банка ВТБ (Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Бизнес 16 марта 14:19
Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил победителя акции "Баку-Москва" (ФОТО)
Бизнес 15 марта 18:53
Банк ВТБ (Азербайджан) представит на выставке «Кредит на образование»
Бизнес 9 февраля 13:53
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) смогут оплачивать кредиты посредством Express Pay
Бизнес 26 января 16:09
Cостоится внеочередное общее собрание акционеров ВТБ (Азербайджан)
Бизнес 22 декабря 2017 17:56
ВТБ (Азербайджан) предлагает кредит наличными
Бизнес 21 декабря 2017 18:57
Группа ВТБ запустила сервис международных переводов с карты на карту
Бизнес 19 декабря 2017 14:51
Банк ВТБ (Азербайджан) объявил тендер
Тендеры 18 декабря 2017 17:30
В банке ВТБ (Азербайджан) можно оформить заказ на депозит в онлайн-режиме
Бизнес 13 декабря 2017 20:27
Состоится внеочередное общее собрание акционеров ВТБ (Азербайджан)
Бизнес 29 ноября 2017 20:12
ВТБ (Азербайджан) запускает предновогоднюю акцию по ипотеке
Бизнес 13 ноября 2017 15:12
Банк ВТБ (Азербайджан) отбирает компанию для приобретения IТ-оборудования
Тендеры 10 ноября 2017 16:32
Банк ВТБ (Азербайджан) отбирает компанию по услуге поездок на такси
Тендеры 10 ноября 2017 12:08