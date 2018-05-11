Стартовал UNEC Business Conversation Club при поддержке AccessBank

11 мая 2018 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня при поддержке AccessBank на факультете "Финансы и бухгалтерия" UNEC состоялся первый семинар "UNEC Business Conversation Club", сообщает банк в пятницу.

На протяжении пяти недель специалисты IELTS будут обучать студентов, участвующих в "UNEC Business Conversation Club", бизнес-направлению английского языка.

Выступивший на открытии мероприятия декан факультета "Финансы и бухгалтерия" Герай Мусаев отметил, что сотрудничество между UNEC и AccessBank находится на высоком уровне: "Меня очень радует, что растет количество проектов, реализуемых совместно с AccessBank. Я уверен, что впереди нас ждут еще более интересные проекты. Что касается UNEC Business Conversation Club, студенты, учавствующие в этом проекте, будут развиваться по нескольким направлениям. Для лиц, получающих высшее финансовое образование, знание английского языка очень важно".

Затем слово было предоставлено заместителю председателя правления/главному финансовому администратору Альбрехту Сабелусу, который выразил большую удовлетворенность AccessBank оказанием поддержки данному проекту: "UNEC предоставил финансово-банковскому сектору Азербайджана множество профессиональных кадров. В команде AccessBank также достаточно выпускников UNEC. Я верю, что данный проект расширит знания студентов. Знание английского языка - требование настоящего времени. В частности, владение английским языком является одним из главных требований в финансовой сфере. Если наряду с экономическими знаниями вы будете владеть также английским языком, то как говорится, при поиске работы вы будете впереди не на шаг, а на два. Наша же цель заключается в том, чтобы молодёжь, выбирающая специализацией финансово-банковский сектор, была достаточно грамотной и квалифицированной".

Директор департамента корпоративного банкинга и маркетинга AccessBank Гюнай Джалилова сообщила о наличии тесных связей между представляемым ею банком и UNEC: "С начала текущего года при поддержке нашего банка проведено несколько мероприятий в UNEC, и все они прошли довольно успешно. В предыдущих наших встречах я также отмечала, что основная линия политики по корпоративной социальной ответственности нашего банка в этом году построена на сфере образования. Хочу отметить, что к данному проекту также присоединятся зарубежные специалисты, работающие в AccessBank и имеющие богатый международный опыт, которые поделятся с вами своим опытом и знаниями в последующие недели".

Джалилова добавила, что по итогам семинара наиболее активвные студенты будут награждены со стороны банка.

Затем был дан старт семинару.

В завершении мероприятия участники получили подарки от банка.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Студенты UNEC успешно применяют знания на практике (ФОТО)
Общество 11:45
Ректор университета Хаджеттепе: "Мы придаем особое значение сотрудничеству с UNEC" (ФОТО)
Общество 10 мая 16:16
Учащиеся Джоджуг Марджанлы: Хотим принять участие в проекте "1 день в UNEC" (ФОТО)
Общество 8 мая 14:10
"Электронный документооборот" свел к минимуму использование бумаги в UNEC (ФОТО)
Общество 8 мая 11:01
Ректор университета Улудаг в UNEC (ФОТО)
Общество 7 мая 18:27
AccessBank объявил новый тендер
Тендеры 7 мая 14:55
Совет молодых преподавателей представляет: "Открытый урок" (ФОТО)
Общество 7 мая 14:36
UNEC приглашает молодежь с ограниченными возможностями здоровья посетить трудовую ярмарку
Общество 4 мая 15:49
В подготовке стандартов обучения университетам следует предоставить самостоятельность - ректор UNEC (ФОТО)
Общество 3 мая 16:29
Депозитный портфель AccessBank демонстрирует стабильный рост
Бизнес 1 мая 18:30
AccessBank начинает кредитную кампанию для животноводов
Бизнес 1 мая 14:08
AccessBank и ASAN Könüllüləri продолжают реализацию проекта AİM (ФОТО)
Бизнес 30 апреля 12:51
Инновационное экономическое развитие в Азербайджане: предпринимательство, образование и наука (ФОТО)
Общество 25 апреля 16:53
AccessBank объявил тендер на продление лицензии для ПО
Тендеры 25 апреля 14:24
Почему онлайн-банкинг так необходим для вашего бизнеса? (ВИДЕО)
Бизнес 25 апреля 13:51
AccessBank объявил три тендера на закупку различного ПО
Тендеры 24 апреля 14:39
Экспонаты Азербайджанского музея независимости в UNEC: Республика 100 (ФОТО)
Общество 23 апреля 19:02
AccessBank и ASAN Könüllüləri продолжают реализацию проекта AİM (ФОТО)
Общество 23 апреля 17:01