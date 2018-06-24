Авиационная группа «Турецкие звезды» прибыла в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Восемь самолетов F-5, входящих в состав авиационной группы «Турецкие звезды» Военно-воздушных сил (ВВС) Турции, прибыли в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных сил Азербайджана, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на сайт Министерства обороны страны.

Отметим, что 26 июня в 12.30 состоятся показательные полеты двух самолетов F-16 и восьми самолетов F-5, входящих в авиационные группы «Соло Тюрк» и «Турецкие звезды» ВВС Турции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.