Авиационная группа «Турецкие звезды» прибыла в Азербайджан (ФОТО)

24 июня 2018 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Восемь самолетов F-5, входящих в состав авиационной группы «Турецкие звезды» Военно-воздушных сил (ВВС) Турции, прибыли в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных сил Азербайджана, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на сайт Министерства обороны страны.

Отметим, что 26 июня в 12.30 состоятся показательные полеты двух самолетов F-16 и восьми самолетов F-5, входящих в авиационные группы «Соло Тюрк» и «Турецкие звезды» ВВС Турции.

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