В Азербайджане с завтрашнего дня ожидается аномальная жара

25 июня 2018 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие 4-5 дня на территории Азербайджана будут преобладать горячие воздушные массы из Северной Африки, в результате температура воздуха будет на пять градусов выше климатической нормы.

Об этом в понедельник сказала Trend завсектором по работе с общественными организациями, экологическому просвещению министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, эти массы уже преобладают на территории страны, и с 26 июня и до конца месяца в Азербайджане установится аномальная жара, максимальная температура воздуха составит 35-40 градусов, в отдельных местах центральных и низменных районов и в Нахчыванской АР температура повысится до 42 градусов.

Тагиева добавила, что этот температурный режим больше характерен для июля и августа.

«Обычно такая температура наблюдается в июле и августе. Однако тенденция последних лет показывает, что летом аномальная жара бывает и в июне», - сказала Тагиева.

Завсектором отметила, что в ближайшие дни низкое атмосферное давление наряду с высокой температурой, а также преобладание в дневное время и к вечеру юго-восточного ветра будут способствовать высокой влажности. Такая погода будет неблагоприятной для метеозависимых людей.

«Несмотря на бриз и температуру морской воды на пляжах в 24-26 градусов, днем ожидается высокая температура. Поэтому днем обязательно надо защищаться от солнца», - сказала Тагиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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