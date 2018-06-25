"День выпускника" в UNEC

25 июня 2018 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 28 июня в UNEC состоится «День выпускника», говорится в сообщении азербайджанского вуза, распространенном в понедельник.

В мероприятии, организованном на стадионе “İnter Arena”, наряду с руководством, профессорско-преподавательским составом, выпускниками университета и родителями примут участие государственные официальные лица, депутаты, зарубежные гости, представители общественности и почетные выпускники UNEC. Для участия в мероприятии в Азербайджан приедут официальные лица французского университета Монпелье. Они поздравят первых выпускников программы двойного диплома UNEC и университета Монпелье.

«День выпускника» будет вести народный артист Азербайджана Мурад Дадашов. На мероприятии студентов по случаю становления выпускниками поздравит заслуженная артистка Роя Айхан. В то же время популярный исполнитель Рауф (-40) и DJ China своими «ремиксами» под открытым небом разнообразят «День выпускника».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Представители UNEC посетили свыше двухсот школ (ФОТО)
Общество 13 июня 17:53
Набравший 700 баллов студент в UNEC (ФОТО)
Общество 13 июня 12:25
Азербайджанцы Грузии выбирают UNEC (ФОТО)
Общество 11 июня 11:33
Победители конкурса “Made in Azerbaijan-3” изучают опыт технопарков Турции (ФОТО)
Общество 7 июня 15:16
День национального спасения является залогом нынешних реалий и счастливого будущего Азербайджана (ФОТО)
Общество 6 июня 15:35
В UNEC состоялось посвященное 70-летию профессора Мамедгасана Мейбуллаева мероприятие (ФОТО)
Общество 5 июня 17:32
Центр социального бизнеса "Юнус" UNEC представляет: "Социальный бизнес и предпринимательство" (ФОТО)
Общество 5 июня 12:42
К сведению желающих получить МВА образование
Бизнес 1 июня 14:05
Выпускники Гарварда в UNEC (ФОТО)
Общество 1 июня 13:56
Студент UNEC стал первым азербайджанцем, победившем в научном конкурсе ОЧЭС
Общество 31 мая 15:42
Азербайджанская Демократическая Республика – наша история чести и достоинства (ФОТО)
Общество 25 мая 15:43
Информация о новом учебном корпусе UNEC (ФОТО)
Общество 23 мая 18:49
В UNEC пройдут Дни стартап-проектов
Бизнес 21 мая 12:03
Победитель конкурса “II UNEC Science Slam” – как реклама влияет на сознание человека? (ФОТО)
Общество 18 мая 17:25
Новое назначение в UNEC
Общество 16 мая 18:21
Студент UNEC победил на конкурсе бизнес-идей Made in Azerbaijan (ФОТО)
Общество 14 мая 11:56
Стартовал UNEC Business Conversation Club при поддержке AccessBank (ФОТО)
Общество 11 мая 15:09
Студенты UNEC успешно применяют знания на практике (ФОТО)
Общество 11 мая 11:45