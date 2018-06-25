"День выпускника" в UNEC

БАКУ /Trend/ - 28 июня в UNEC состоится «День выпускника», говорится в сообщении азербайджанского вуза, распространенном в понедельник.

В мероприятии, организованном на стадионе “İnter Arena”, наряду с руководством, профессорско-преподавательским составом, выпускниками университета и родителями примут участие государственные официальные лица, депутаты, зарубежные гости, представители общественности и почетные выпускники UNEC. Для участия в мероприятии в Азербайджан приедут официальные лица французского университета Монпелье. Они поздравят первых выпускников программы двойного диплома UNEC и университета Монпелье.

«День выпускника» будет вести народный артист Азербайджана Мурад Дадашов. На мероприятии студентов по случаю становления выпускниками поздравит заслуженная артистка Роя Айхан. В то же время популярный исполнитель Рауф (-40) и DJ China своими «ремиксами» под открытым небом разнообразят «День выпускника».

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