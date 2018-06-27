Представитель Госдепартамента США посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс 27-29 июня посетит Баку, сообщает в среду Госдепартамент США.

В сообщении отмечается, что Уэллс примет участие в заседании Международной контактной группы по Афганистану.

«В кулуарах заседания заместитель помощника госсекретаря Уэллс встретится с высокопоставленными официальными лицами правительства Азербайджана, чтобы выразить благодарность за их постоянную поддержку правительству Афганистана и миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка"», - говорится в сообщении.

Международная контактная группа была учреждена в 2009 году, в ней представлены 60 государств и организаций, включая Азербайджан.

Международная контактная группа – это платформа, на которой проводятся обсуждения по вопросам содействия развитию Афганистана и региона, в котором он расположен.

Вместе с Афганистаном Германия выступает в роли сопредседателя Международной контактной группы.

В предстоящем заседании примут участие примерно 90 представителей стран и международных организаций, участвующих в контактной группе, также ожидается участие представителей государственных и неправительственных организаций Афганистана.

(Автор: Рауф Гулиев)

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