Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, северный ветер днем сменится юго-восточным ветром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в среду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 33-38 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65, днем - 30-35 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северный ветер днем сменится юго-восточным ветром, температура морской воды составит 24-25 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер, температура морской воды составит 25-26 градусов.

В районах Азербайджана без осадков, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 36-41, в горах ночью - 15-20, днем - 23-28 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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