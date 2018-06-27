Бакинская Высшая школа нефти возглавила ТОП-10 лучших университетов страны

БАКУ /Trend/ - Четвертый год подряд Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) занимает первое место среди вузов Азербайджана по итогам вступительных экзаменах. Об этом говорится в отчете министерства образования Азербайджана, посвященном итогам деятельности министерства в 2017 году.

Как сообщается в документе, БВШН, где средний проходной балл составил 679 баллов, сохранила свои лидирующие позиции и заняла первое место в списке десяти высших учебных заведений страны, при поступлении в которые в 2017-2018 учебном году абитуриенты показали лучший результат (см. таблицу).

Кроме того, оба абитуриента, набравших 700 баллов в первом туре вступительных экзаменов по I группе специальностей, остановили свой выбор на БВШН: Асра Байрамова будет учиться по специальности «Инженер по информационной безопасности», а Васиф Асадов – «Инженер по автоматизации процессов». В прошлом году все семь абитуриентов, получивших высший балл на вступительных экзаменах по первой группе специальностей, выбрали для продолжения учебы БВШН, а из 25 студентов, удостоенных Президентской стипендии, 24 человека стали студентами вуза.

№ ВУЗ Средний балл 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 1 Бакинская Высшая школа нефти 668 675,1 666,5 678,4 2 Азербайджанский медицинский университет 569,5 574,8 580,9 603,1 3 Академия государственного управления при Президенте Азербайджана 601,6 606,5 604,4 595,4 4 Академия Государственного таможенного комитета Азербайджана 578,4 596,2 570,3 576,9 5 Университет ADA 591,3 605,3 596,1 532,9 6 Азербайджанский Университет языков 433,1 447,6 446,6 457,5 7 Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 452,1 436,1 427,1 430,1 8 Национальная Академия авиации 375,6 402,2 410,1 427,2 9 Бакинский Государственный университет 426,8 434,9 427,8 421,2 10 Азербайджанский государственный экономический университет 390,6 396,1 416,1 412,2

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