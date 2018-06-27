Бакинская Высшая школа нефти возглавила ТОП-10 лучших университетов страны

БАКУ /Trend/ - Четвертый год подряд Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) занимает первое место среди вузов Азербайджана по итогам вступительных экзаменах. Об этом говорится в отчете министерства образования Азербайджана, посвященном итогам деятельности министерства в 2017 году.
Как сообщается в документе, БВШН, где средний проходной балл составил 679 баллов, сохранила свои лидирующие позиции и заняла первое место в списке десяти высших учебных заведений страны, при поступлении в которые в 2017-2018 учебном году абитуриенты показали лучший результат (см. таблицу).
Кроме того, оба абитуриента, набравших 700 баллов в первом туре вступительных экзаменов по I группе специальностей, остановили свой выбор на БВШН: Асра Байрамова будет учиться по специальности «Инженер по информационной безопасности», а Васиф Асадов – «Инженер по автоматизации процессов». В прошлом году все семь абитуриентов, получивших высший балл на вступительных экзаменах по первой группе специальностей, выбрали для продолжения учебы БВШН, а из 25 студентов, удостоенных Президентской стипендии, 24 человека стали студентами вуза.
|
№
|
ВУЗ
|
Средний балл
|
2014-2015 гг.
|
2015-2016 гг.
|
2016-2017 гг.
|
2017-2018 гг.
|
1
|
Бакинская Высшая школа нефти
|
668
|
675,1
|
666,5
|
678,4
|
2
|
Азербайджанский медицинский университет
|
569,5
|
574,8
|
580,9
|
603,1
|
3
|
Академия государственного управления при Президенте Азербайджана
|
601,6
|
606,5
|
604,4
|
595,4
|
4
|
Академия Государственного таможенного комитета Азербайджана
|
578,4
|
596,2
|
570,3
|
576,9
|
5
|
Университет ADA
|
591,3
|
605,3
|
596,1
|
532,9
|
6
|
Азербайджанский Университет языков
|
433,1
|
447,6
|
446,6
|
457,5
|
7
|
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
|
452,1
|
436,1
|
427,1
|
430,1
|
8
|
Национальная Академия авиации
|
375,6
|
402,2
|
410,1
|
427,2
|
9
|
Бакинский Государственный университет
|
426,8
|
434,9
|
427,8
|
421,2
|
10
|
Азербайджанский государственный экономический университет
|
390,6
|
396,1
|
416,1
|
412,2
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