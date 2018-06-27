Бакинская Высшая школа нефти возглавила ТОП-10 лучших университетов страны

27 июня 2018 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Четвертый год подряд Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) занимает первое место среди вузов Азербайджана по итогам вступительных экзаменах. Об этом говорится в отчете министерства образования Азербайджана, посвященном итогам деятельности министерства в 2017 году.

Как сообщается в документе, БВШН, где средний проходной балл составил 679 баллов, сохранила свои лидирующие позиции и заняла первое место в списке десяти высших учебных заведений страны, при поступлении в которые в 2017-2018 учебном году абитуриенты показали лучший результат (см. таблицу).

Кроме того, оба абитуриента, набравших 700 баллов в первом туре вступительных экзаменов по I группе специальностей, остановили свой выбор на БВШН: Асра Байрамова будет учиться по специальности «Инженер по информационной безопасности», а Васиф Асадов – «Инженер по автоматизации процессов». В прошлом году все семь абитуриентов, получивших высший балл на вступительных экзаменах по первой группе специальностей, выбрали для продолжения учебы БВШН, а из 25 студентов, удостоенных Президентской стипендии, 24 человека стали студентами вуза.

ВУЗ

Средний балл

2014-2015 гг.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг.

2017-2018 гг.

1

Бакинская Высшая школа нефти

668

675,1

666,5

678,4

2

Азербайджанский медицинский университет

569,5

574,8

580,9

603,1

3

Академия государственного управления при Президенте Азербайджана

601,6

606,5

604,4

595,4

4

Академия Государственного таможенного комитета Азербайджана

578,4

596,2

570,3

576,9

5

Университет ADA

591,3

605,3

596,1

532,9

6

Азербайджанский Университет языков

433,1

447,6

446,6

457,5

7

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

452,1

436,1

427,1

430,1

8

Национальная Академия авиации

375,6

402,2

410,1

427,2

9

Бакинский Государственный университет

426,8

434,9

427,8

421,2

10

Азербайджанский государственный экономический университет

390,6

396,1

416,1

412,2

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Бакинской Высшей школе нефти завершен курс «Бизнес-образование для инженеров» (ФОТО)
Общество 5 июня 10:27
Прием новой группы студентов SPM в Бакинской Высшей школе нефти
Общество 7 мая 11:38
Бакинская Высшая школа нефти проводит III Международный форум SOCAR
Энергетика 23 апреля 12:48
В Баку пройдет международный форум «Каспий и Центральная Азия –торговля, логистика, нефтепереработка»
Энергетика 17 апреля 13:53
В БВШН при спонсорстве Фонда молодежи реализован еще один студенческий проект (ФОТО)
Общество 28 марта 12:10
Студент БВШН примет участие в запуске спутника «Azerspace-2»
ИКТ 14 февраля 11:40
При спонсорстве Фонда молодежи реализован проект студента БВШН (ФОТО)
Общество 13 февраля 11:22
Проректор Бакинской Высшей школы нефти награжден медалью «Терегги»
Общество 5 февраля 13:48
Petronas направит трех студентов БВШН учиться в Малайзию
Общество 31 января 10:21
В Бакинской Высшей Школе Нефти представлена программа стажировки BP
Общество 4 декабря 2017 10:31
Китайская компания CMIG будет сотрудничать с Бакинской Высшей школой нефти
Общество 24 ноября 2017 13:39
Бакинская Высшая школа нефти и Университет Хериота-Ватта продлевают сотрудничество до 2021 года
Общество 23 ноября 2017 14:59
Бакинская Высшая школа нефти и Институт исследований нефти Египта подписали меморандум (ФОТО)
Общество 14 ноября 2017 13:31
Региональный руководитель компании Halliburton в Бакинской Высшей школе нефти
Общество 13 ноября 2017 15:29
Президентский стипендиат Бакинской Высшей школы нефти: «Я знал, что сделал верный выбор»
Общество 8 ноября 2017 10:26
В Бакинской Высшей школе нефти прошла встреча с президентом SPE Дарси Спеди
Общество 6 ноября 2017 09:50
В Баку прошел Региональный студенческий саммит Общества инженеров нефтегазовой промышленности
Общество 3 ноября 2017 12:49
Президент компании Statoil Azerbaijan побывал в Бакинской Высшей школе нефти
Общество 31 октября 2017 11:21