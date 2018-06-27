Президент Ильхам Алиев назначил заместителей министра культуры и начальника Госслужбы при министерстве

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Рафига Ясин оглу Байрамова заместителем министра культуры.

Другим распоряжением главы государства Севда Юсиф гызы Мамедалиева также назначена замминистра культуры.

Кроме того, глава государства подписал распоряжение о назначении Закира Имран оглу Султанова начальником Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

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