В министерстве культуры Азербайджана новые назначения

БАКУ /Trend/ - В новой утвержденной структуре аппарата министерства культуры Азербайджана сделаны кадровые назначения на должность главы и заведующих отделом аппарата.
Приказом министра культуры, главой аппарата назначен Фикрет Кочари оглу Бабаев.
Должность завотделом народного творчества и развития маршрутов культуры поручена Вугару Шихаммедову.
Ранее он возглавлял отдел по информации и связям с общественностью расформированного министерства культуры и туризма.
На должность заведующего отделом по информации и связям с общественностью назначен Интигам Гумбатов.
Заведующим отделом по обороту книжного рынка и работе с издательствами назначен Аслан Джафаров.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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