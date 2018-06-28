В министерстве культуры Азербайджана новые назначения

БАКУ /Trend/ - В новой утвержденной структуре аппарата министерства культуры Азербайджана сделаны кадровые назначения на должность главы и заведующих отделом аппарата.

Приказом министра культуры, главой аппарата назначен Фикрет Кочари оглу Бабаев.

Должность завотделом народного творчества и развития маршрутов культуры поручена Вугару Шихаммедову.

Ранее он возглавлял отдел по информации и связям с общественностью расформированного министерства культуры и туризма.

На должность заведующего отделом по информации и связям с общественностью назначен Интигам Гумбатов.

Заведующим отделом по обороту книжного рынка и работе с издательствами назначен Аслан Джафаров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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