Результаты второго этапа выпускных экзаменов в Азербайджане будут объявлены в ближайшие дни

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана в ближайшие дни объявит результаты выпускных экзаменов, которые прошли 27 июня, говорится в сообщении ГЭЦ, распространенном в четверг.

В настоящее время идет обработка экзаменационных протоколов и карт с ответами.

Председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде отправилась с визитом в районы для того, чтобы наблюдать за ходом экзаменов. Председатель в течение дня побывала в нескольких экзаменационных центрах и непосредственно ознакомилась с экзаменационным процессом.

Отметим, что выпускные экзамены проводились в общеобразовательных учреждениях Гянджи, Лянкярана, Нафталана, Шеки, Сумгайыта, Абшеронского, Агдамского, Агсуинского, Астаринского, Бардинского, Билясуварского, Дашкесанского, Геранбойского, Гёйгельского, Имишлинского, Кюрдамирского, Огузского, Габалинского, Саатлинского, Сабирабадского, Шабранского, Шамахинского, Самухского, Тертерского, Хачмазского, Евлахского и Зардабского районов. Экзамен сдавал 70081 ученик выпускных классов (39554 ученика девятых классов, 30527 учеников - 11-х классов).

Второй этап экзамена для учеников девятых классов начался в 10:00 и длился полтора часа, экзамен для учеников 11-х классов начался в 15:00 и длился 2 часа 45 минут.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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