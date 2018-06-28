Азербайджан предлагает учредить награды для ученых тюркских стран

28 июня 2018 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предлагает учредить именные награды Объединения академий тюркского мира в сфере науки.

С этим предложением в четверг выступил в конференции на тему «Традиция независимой государственности в тюркском мире и современные проблемы развития» вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли.

По его словам, уже несколько лет, как по инициативе Национальной академии наук Азербайджана ученым вручаются награды.

«Представители стран тюркского мира могут получить различные именные награды. Например, имени Юниса Эмре, Юсифа Мамедалиева и другие именные награды. Награда имени азербайджанского ученого может быть вручена ученому какой-либо другой тюркской страны. Это поспособствует дальнейшему развитию связей между странами», - добавил Габиббейли.

Габиббейли сказал, что сотрудничество с научными структурами тюркских стран, в отличие от университетов и научных структур Запада, развивается медленно.

«Несмотря на это, наблюдается продвижение в сфере подписания договоров с научными структурами тюркского мира. Должна быть проделана большая работа по сотрудничеству с научными структурами тюркского мира», - сказал вице-президент НАНА.

По словам президента Академии наук Турции, профессора Ахмета Джевата Аджара, учреждение общих наград для ученых тюркских стран имеет очень важное значение.

Профессор отметил, что Азербайджан занимает авторитетное место среди тюркских стран в области науки и образования.

Ахмет Джеват Аджар сказал, что первый свой визит в Азербайджан он совершил в начале 1990 года, и отметил ускоренное развитие Азербайджана за прошедший период.

Президент академии отметил, что у тюркских стран есть много общих ценностей.

«Мы говорим на одном языке, пусть и с некоторыми различиями. Разделяем одни и те же ценности веры. В то время, когда страны мира объединяются по многим вопросам, будет неправильно, если мы будем отдаляться друг от друга», - сказал Джеват Аджар.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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