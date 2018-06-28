Завтра в Азербайджане по-прежнему будет очень жарко

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится солнечная погода, ветер юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в четверг.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем - 35-39 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 30-35 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов.

На пляжах будет юго-восточный ветер, однако в связи с высокой температурой днем рекомендуется пользоваться всеми возможными средствами для защиты от солнечных лучей.

В районах Азербайджана завтра без осадков, ветер восточный. Температура воздуха ночью 20-25, днем 37-42, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

До 2 июля на Абшеронском полуострове из-за волны горячего воздуха днем возможно ощущение дискомфорта от сильного зноя, в некоторые часы погода безветренная, что будет неблагоприятно для большинства населения и вызовет риски для метеочувствительных людей. Днем не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе.

Напомним, что аномальная жара сохранится до 2 июля. В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура ожидается 35-38, местами 40 градусов.

В районах Азербайджана до 2 июля также сохранится очень жаркая погода, максимальная температура ожидается 38-41, местами 43 градуса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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