Некоторые азербайджанцы с религиозным образованием пытались распространить зарубежную идеологию в стране - ректор

БАКУ /Trend/ - В некоторых из существующих в Азербайджана более двух тысяч мечетей нет религиозных деятелей. Об этом в четверг сказал Trend ректор Института теологии Джейхун Мамедов.

Он отметил, что специалисты, получившие образование в институте по исламоведению, будут переданы в распоряжение Управления мусульман Кавказа и посредством Управления назначены на должность имама в мечетях.

Ректор сказал, что до сих пор около трех тысяч азербайджанцев получили религиозное образование за рубежом.

"Но время от времени некоторые из них пытались распространить в Азербайджане идеологию страны, в которой обучались. Вы знаете, что согласно внесенным в законодательство поправкам, лица, получившие за рубежом религиозное образование, не могут работать в мечетях в Азербайджане. Но и среди них есть грамотные, любящие свою родину и страну специалисты. Согласно законодательству, с согласия центральной исполнительной власти часть из них работают в мечетях", - сказал он.

Мамедов отметил, что в связи с подготовкой новых учебных стандартов в институте теологии ведутся переговоры с министерством образования и окончательное решение будет принято в ближайшем будущем.

По его словам, предусматривается полная электронизация образования в институте. Мамедов подчеркнул, что в этом направлении ведется работа, в ближайшие дни начнется разработка вебсайта института.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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