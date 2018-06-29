Ограничивается автодвижение на трассе Баку-Губа

29 июня 2018 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До вечера сегодняшнего дня будут продолжаться работы по обновлению дорожной разметки на автомобильной дороге Баку-Губа-госграница России – от круга «ВАЗ» в направлении Сумгайыта, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу.

Движение автотранспортных средств будет поэтапно ограничиваться по отдельности на каждой из проезжих полос, где ведутся работы.

Также в связи с ремонтными работами будет поэтапно ограничиваться движение на 45-52 километрах этой дороги.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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