Увеличиваются интервалы движения поездов в Бакинском метрополитене

БАКУ /Trend/ - С 1 июля будет изменен график движения поездов в Бакинском метрополитене, говорится в сообщении ЗАО «Бакинский метрополитен», распространенном в пятницу.

Это связано с летним сезоном и уменьшением числа пассажиров.

В связи с летним сезоном на линии будет выпускаться меньше поездов, что незначительно увеличит интервалы между ними. То есть, в часы, когда наблюдается большой пассажиропоток, интервал между поездами, движущимися от станции «Ази Асланов» до станции «28 Мая» и обратно, составит 2,5 минуты, а не 2 минуты, как это бывает в зимний сезон. В утреннее и вечернее время, когда уменьшается число пассажиров, на этом участке интервал между поездами составит 3 и более минуты. Из-за пересадки на станции «28 Мая» в направлении станций «Ичеришехер» и «Дарнагюль» интервалы между поездами в этих направлениях в часы пик составят 5, а в остальное время - 6 минут и больше.

Летний график будет в силе до начала нового учебного года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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