В Минкультуры Азербайджана продолжаются кадровые назначения

29 июня 2018 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В структуре нового утвержденного Аппарата министерства культуры проведены кадровые назначения заместителей руководителя Аппарата и заведующих отделами, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

Приказом министра Абульфаса Гараева, Васиф Эйваззаде назначен заместителем руководителя Аппарата - заведующим отделом международного сотрудничества и инновационного развития.

Должность заместителя руководителя Аппарата - заведующего отделом правового и внутреннего анализа поручено Намигу Гуламову.

На должность заведующего нового отдела региональной политики назначен Парвиз Искендерли, а на должность заведующего отделом по работе с документами и обращениями граждан – Рашад Алиев.

Напомним, что ранее приказом министра культуры, главой Аппарата назначен Фикрет Кочари оглу Бабаев.

Должность завотделом народного творчества и развития маршрутов культуры поручена Вугару Шихаммедову.

Ранее он возглавлял отдел по информации и связям с общественностью расформированного министерства культуры и туризма.

На должность заведующего отделом по информации и связям с общественностью назначен Интигам Гумбатов.

Заведующим отделом по обороту книжного рынка и работе с издательствами назначен Аслан Джафаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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