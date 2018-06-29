В Баку стартовали соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

На двухдневном турнире ожидается выступление более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “Нефтчи”, Культурный центр “Зиря”, Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

Женщины выступят в возрастных категориях “взрослых”, “юниоров”, “пре-юниоров”, “детей” и “малышей”, а мужчины в возрастных группах “взрослых”, “юниоров”, “пре-юниоров”, “детей”, “малышей, “младших” и “детишек”.

Соревнования продлятся два дня.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.