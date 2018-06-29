В Азербайджане госрегистрация продовольственной продукции будет осуществляться Службой "ASAN "- агентство

29 июня 2018 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 1 июля Агентство продовольственной безопасности Азербайджана начнет осуществлять государственный надзор в сфере продовольственной безопасности, а также в ветеринарной и фитосанитарной областях. Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

По его словам, государственная регистрация продовольственной продукции будет осуществляться Службой "ASAN". «Продукция, производимая на предприятиях, пройдет международную экспертизу, после чего будет оценена экспертами по группе риска и отправлена в лабораторию», - сказал Тахмазли.

Председатель Агентства добавил, что с 1 июля министерство сельского хозяйства приступит к вакцинации в ветеринарной сфере. «Также начнутся работы по опрыскиванию растений лекарственными препаратами», - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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