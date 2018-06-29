В субботу в Баку будет до 40 градусов тепла

29 июня 2018 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится солнечная погода, утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится южным ветром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-26, днем - 35-40 градусов тепла, в Баку ночью - 24-26, днем - 38-40 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-40 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28 градусов тепла. Северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

В районах Азербайджана в субботу без осадков, утром местами туман, ветер восточный. Ночью - 20-25, днем - 37-42, в горах ночью - 15-20, днем - 25-30 градусов тепла. Аномальная жара, наблюдаемая на территории страны, сохранится до 4 июля. Максимальная температура воздуха составит 35-40, местами - 43 градуса, в горных районах - 28-33 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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