В образовательных учреждениях Азербайджана будет госконтроль рациона питания

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в дошкольных учреждениях, школах и вузах будет осуществляться государственный контроль рациона питания.
Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.
Председатель агентства сказал, что вопрос питания детей в образовательных учреждениях также находится в центре внимания.
"Будущее зависит от нынешнего поколения. В ближайшее время в эти учреждения совместно с министерством образования будут направлены уведомления", - сказал Тахмазли.
(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)
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