В образовательных учреждениях Азербайджана будет госконтроль рациона питания

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в дошкольных учреждениях, школах и вузах будет осуществляться государственный контроль рациона питания.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

Председатель агентства сказал, что вопрос питания детей в образовательных учреждениях также находится в центре внимания.

"Будущее зависит от нынешнего поколения. В ближайшее время в эти учреждения совместно с министерством образования будут направлены уведомления", - сказал Тахмазли.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.