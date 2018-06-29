В Азербайджане произошло очередное землетрясение

29 июня 2018 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Саатлинском районе Азербайджана в пятницу в 14:57:56 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно предварительным данным, землетрясение произошло на территории Саатлинского района в 24 километрах к северо-востоку от города Саатлы.

Землетрясение произошло на глубине 39 километров, толчки не ощущались.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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