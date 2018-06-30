В Азербайджане должно отдаваться предпочтение исследованиям в области нанотехнологий

БАКУ /Trend/ - В течение последующих пяти лет будет проводиться работа для того, чтобы Азербайджан смог занять свое место в мировой науке. Большое внимание будет уделено сфере геологии нефти, физики, математики, информационных технологий, нанотехнологий.

Об этом в пятницу, во время выступления на заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сказал президент Академии, академик Акиф Ализаде.

"В Академии до сегодняшнего времени не велись серьезные обсуждения в области нанотехнологий. В стране должно быть отдано предпочтение исследованиям в области нанотехнологий", - отметил Ализаде.

Ализаде добавил, что также можно проводить исследования и в области робототехники.

Президент НАНА сказал, что мировая наука отдает предпочтение исследованиям, связанным с развитием искусственного интеллекта, и азербайджанские ученые не должны оставаться в стороне от этого процесса.

Президент НАНА отметил, что в текущем году в Академии финансирование предусмотрено лишь для выплаты зарплат. В свою очередь, финансирование институтов будет осуществлятся за счет конкурсных программ.

Академик добавил, что, несмотря на то, что в 21 веке вопросы окружающей среды представляют интерес для всей мировой науки, эта область не изучается в НАНА в комплексной форме.

"Возможно, физики, геологи смогут взять эту область под свой контроль", - отметил академик.

Ализаде добавил, что в ближайшее время планируется создание Центра стратегических исследований НАНА. Посредством этого центра будут расширены исследовательские работы.

"В Академии проводится прием в магистратуру, докторантуру, но в бакалавриат прием не проводится. Если мы сможем осуществить прием в бакалавриат, то сможем создать связь между всеми ступенями образования", - сказал президент НАНА.

Ализаде отметил, что нужно создать доктрину развития науки.

"Для этого нам были даны поручения. Для того, чтобы развивалась азербайджанская наука, эта доктрина должна быть принята", - добавил Ализаде.

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